ليجا إسبانيا من دون الكبار

2021/08/24 | 11:21 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على مدى عقدين ونصف هيمنت الكرة الإسبانية على الساحة العالمية من خلال أنديتها العريقة ومنتخباتها الوطنية في وقت كانت أوروبا تضم أندية عملاقة بعراقتها وتأريخها ونجومها، تفوق كرة الإسبان كان واضحا جليا من خلال الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة، هذان الناديان الكبيران قدما خلال هذه الفترة عصارة الإثارة والفن الكروي الرفيع بالإضافة لما يمتلكانه من ...

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