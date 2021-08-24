مسؤول إيراني يقر بمصداقية مقاطع فيديو لانتهاكات سجن إيفين

2021/08/24 | 11:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر رئيس منظمة السجون الإيرانية اليوم الثلاثاء، بصحة مقاطع فيديو، يُزعم أن قراصنة حصلوا عليها، تظهر انتهاكات في سجن إيفين سيئ السمعة في الجمهورية الإسلامية، قائلاً إنه يتحمل المسؤولية عن هذه "السلوكيات غير المقبولة".

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