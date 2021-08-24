الخدمات النيابية تقرر استضافة جهتين بشأن تقادم السكك والقطار المعلق

2021/08/24 | 11:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع- نور الزيدي

أعلنت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الثلاثاء، استضافة وزير النقل وأمين بغداد الأسبوع المقبل بشأن القطار المعلق، فيما حددت أسباب وقوع الحوادث على السكك الحديد.

وقال عضو اللجنة جاسم بخاتي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اللجنة تابعت وأرسلت الكثير من الملفات الى وزير النقل والوكلاء ومدير عام السكك، بشأن قضية تقادم الطرق والسكك الحديد وكيفية معالجتها ووضع حلول سريعة لها"، مبيناً أن "المشكلة الأساسية هي أن الوزارة لم تعالج حتى الآن هذا الملف ،وهناك حوادث ومشاكل تحدث بسبب تقادم السكك".

وأضاف أن "اللجنة قررت استضافة وزير النقل وأمين بغداد يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل بخصوص مجموعة من الأمور التي تتعلق بقطار بغداد المعلق وبمديرية الطرق والسكك وجميع الدوائر التي لها علاقة مباشرة مع المواطنين".

وتابع أن "الاستضافة جاءت بسبب عدم استجابتهما والاهتمام بالكتب المرسلة من قبل لجنة الخدمات باتجاه الوزارة والدائرة المعنية".

وأعلنت محافظة بغداد في الخامس من نيسان الماضي، انه تمَّ إنجاز جميع الإجراءات الخاصة بمشروع قطار بغداد المعلق، ورفعه الى الجهات المعنية، مبيناً أن المشروع الآن أصبح بين وزارات النقل والتخطيط والمالية.

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