لقاح جديد لمواجهة كورونا بانتظار الترخيص - عاجل

2021/08/24 | 11:22 - المصدر: بغداد اليوم

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وصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 حول العالم إلى 212 مليونا و788 ألف حالة، منذ ظهور المرض في الصين في نهاية 2019.

ووصلت حالات الوفاة إلى 4 ملايين و448 ألف حالة، فيما تعافى من المرض أكثر من 190 مليون شخص حول العالم.

على صعيد اللقاحات، تلقى 32.5% من سكان العالم جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا، وتم تطعيم 24.5% بشكل كامل.

وتم إعطاء 4.97 مليارات جرعة على مستوى العالم، ويتم الآن إعطاء 35 مليون جرعة كل يوم، فيما تلقى 1.4% فقط من الناس في البلدان منخفضة الدخل جرعة واحدة على الأقل.

وعلى صعيد الوفيات اليومية، سُجلت الأحد 7724 وفاة إضافية و446,969 إصابة جديدة في العالم.

وبالاستناد إلى التقارير الأخيرة، فإن الدول التي سجلت أعلى عدد وفيات هي إندونيسيا (842) وروسيا (776) وفيتنام (737).

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات (628,503) والإصابات (37,709,970)، وفق أرقام جامعة جونز هوبكنز.

تليها البرازيل بتسجيلها 574,527 وفاة (20,570,891 إصابة)، ثم الهند مع 434,756 وفاة (32,449,306 إصابات) والمكسيك مع 253,155 وفاة (3,225,073 إصابة) والبيرو مع 197,879 وفاة (2,142,153 إصابة).

وأحصت الولايات المتحدة وكندا معا 655,295 وفاة (39,178,027 إصابة).



وسجّلت إفريقيا 189,255 وفاة (7,535,269 إصابة) ومنطقة الشرق الأوسط 174,813 وفاة (11,747,781 إصابة).

غضب في بريطانيا

واقتحم متظاهرون في بريطانيا، الإثنين، مبنى يضم مكاتب العديد من وسائل الإعلام العالمية، للتعبير عن رفضهم لحملات التطعيم ضد فيروس كورونا، في البلاد.

وأفاد مراسل الأناضول، أن عددا من المتظاهرين الرافضين للقاحات كورونا اقتحموا مبنى "Independent Television News"، بالعاصمة لندن.

وأوضح أن المبنى يضم مكاتب عدد من وسائل الإعلام العالمية، في محاولة لإبداء رفضهم لسياسات حكومة البلاد في التعاطي مع أزمة كورونا.

وأشار إلى أن الشرطة تدخلت لإخراج المتظاهرين من المبنى، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر مادية.

لا إصابات محلية في الصين

وتستعد الصين لمواجهة أخطر موجة وبائية منذ أشهر مدفوعة بالمتحورة دلتا الشديدة العدوى، مع اختبارات جماعية وعمليات إغلاق محددة، فيما لم تبلغ البلاد عن أي إصابة محلية جديدة الاثنين.

والتفشي الوبائي الأخير الذي بدأ منتصف تموز/يوليو عندما ثبتت إصابة عمال نظافة في مطار نانجينغ بفيروس كورونا، هو الأكثر حدة منذ ظهور كوفيد-19 للمرة الأولى في مدينة ووهان في وسط البلاد.

لقاح جديد

أعلن المختبر الفرنسي-النمسوي فالنيفا الاثنين أنه بدأ إجراءات لتقديم طلب الحصول على ترخيص لقاح محتمل ضد كوفيد-19 للسلطات الصحية البريطانية.

وما زالت تجارب المرحلة الثالثة مستمرة في المختبر والتي تستخدم لقاحًا بفيروس معطل.

لقاح فايزر يحصل على موافقة كاملة

ومنحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الاثنين، الموافقة الكاملة، لاستخدام لقاح فايزر ـ بيونتيك المضاد لفيروس كورونا، للأشخاص البالغة أعمارهم 16 عاما فما فوق.

وقالت مفوضة الإدارة بالإنابة، جانيت وودكوك، في بيان إن "موافقة إدارة الغذاء والدواء على هذا اللقاح تمثل خطوة في ظل استمرار مواجهة الجائحة".

وحسب وكالة "أسوشيتيد برس"، يتوقع أن تتسبب هذه الموافقة في سياسية جديدة بالولايات المتحدة تلزم الناس بالتطعيم مع انتشار المتحور الهندي من فيروس كورونا "دلتا".

يشار أن لقاح فايزر ـ بيونتيك لا يزال متاحا أيضا بموجب الترخيص الطارئ للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما.

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