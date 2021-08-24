ديالى تسجل 4 حالات وفاة و132 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/08/24 | 11:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي لـ (بغداد اليوم)، ان "الفرق الصحية في ديالى سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 4 حالات وفاة و132 حالة اصابة و321 حالة شفاء".

واضاف، ان "اجمالي الوفيات بلغ 410 حالة والاصابات 69830 حالة والشفاء 67920 حالة".

واشار الى ان" 80% من الوفيات هم من كبار السن الذين يعانون من امراض مزمنة".

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