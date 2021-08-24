القبض على متهمين اثنين بالتزوير والسرقة في بغداد

2021/08/24 | 11:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / القت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد القبض على متهمين اثنين بالتزوير والسرقة في الكاظمية والنهروان.وذكرت في بيان ان : مكتب إجرام الكاظمية من القى القبض على متهمة لقيامها بتزوير سند عقاري بقيمة مليار دينار ضمن منطقة الكاظمية.واوضحت : ان مفارز مكتب مكافحة اجرام النهروان القت القبض على متهم قام بسرقة مبلغ مالي قدره (٧٢) مليون دينار من إحدى الشقق السكنية في مجمع بسماية، ./انتهى3

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