2021/08/24 | 11:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / اعلنت شركة نفط ميسان عن المباشرة بمشروع تطهير ساحة البئر LU-18 في حقل العمارة النفطي من الالغام".وقال اعلام الشركة في بيان انه بعد اعمال المسح والتطهير التي أجرتها مديرية الدفاع المدني ، تم تكليف الفريق العربي الاستشاري لأعمال الألغام بأجراء عمليات السيطرة النوعية (QC) المجانية للمنطقة المطلقة من قبل الدفاع المدني لساحة البئر ضمن حقل العمارة النفطي والبالغ مساحتها 100 الف متر مربع".واضاف :" ان اعمال السيطرة النوعية تهدف للوصول الى الحد الأقصى من الجودة لأعمال التطهير واطلاق الأراضي من خلال تطبيق إجراءات ومعايير محددة وموثقة بشكل مناسب لتسهيل عملية القياس والتحليل والتقدم والأداء وحسب متطلبات ومعايير دائرة شؤون الألغام والمعايير الوطنية والدولية ومتطلبات هيأة الصحة والسلامة والبيئة في شركة نفط ميسان"./انتهى

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