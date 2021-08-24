مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي خلال مواجهات في الضفة الغربية

2021/08/24 | 11:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل فتى فلسطيني الثلاثاء برصاص الجيش الاسرائيلي في شمال الضفة الضفة الغربية المحتلة خلال مواجهات اندلعت بعدما دخلت القوات الإسرائيلية مخيم بلاطة قرب مدينة نابلس لاعتقال شخص.وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان “استشهد الطفل عماد خالد صالح حشاش (15عاما) … Readmore

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