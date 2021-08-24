برؤية بانورامية.. ناسا تنشر مشاهد مذهلة التقطت على كوكب المريخ

2021/08/24 | 11:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقول ناسا إن مركبتها الاستطلاعية “Curiosity Rover” التقطت 129 صورة فردية أثناء تحركها قرب جبل "شارب" في المريخ.

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