نائبة بايدن تندد بسلوك بكين الترهيبي في بحر الصين الجنوبي

2021/08/24 | 11:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- La vice-présidente américaine Kamala Harris prononce un discours à Singapour le 24 août 2021 lors d’une tournée en Asie © POOL/AFP EVELYN HOCKSTEIN سنغافورة (أ ف ب) – اتّهمت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس الثلاثاء بكين بالاستمرار باعتماد سلوك ترهيبي حيال جيرانها في بحر الصين الجنوبي، في وقت تسعى فيه واشنطن لرصّ صفوف […]

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