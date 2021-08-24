أجواءبحر العراق وحركة المد والجزر لليومين المقبلين

2021/08/24 | 11:30 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، الثلاثاء، النشرة الجوية والبحرية المتوقعة لمحافظة البصرة ليومي الأربعاء والخميس المقبلين في “بحر العراق”.وذكرت الشركة في بيان، أن “الحالة الجوية والبحرية المتوقعة خلال الساعات الثمان والأربعين المقبلة ستكون على النحو الآتي”: الأربعاء 25 – 08 – 2021 الـطــقــس : صحو و درجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم […]

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