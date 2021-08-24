طهران ترد على أوكرانيا بشأن ’اختطاف’ طائرة من كابل

2021/08/24 | 11:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نفت منظمة الطيران الإيرانية، الثلاثاء، أنباء اختطاف طائرة أوكرانية كانت تجلي مواطنين أوكرانيين من أفغانستان، وتوجهها إلى إيران.

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وقالت منظمة الطيران الإيرانية وفقا لما نقلته وكالة "مهر" تابعها "ناس"، (24 آب 2021)، إنه "ننفي إدعاءات السلطات الأوكرانية بشأن اختطاف طائرة أوكرانية من أفغانستان وتوجهها إلى إيران".

وأضافت، "وبهذا الصدد نوضح بأن الطائرة الأوكرانية كان لديها وقفة في مدينة مشهد الإيرانية لشحن الوقود للطائرة ثم حولت مسارها إلى وجهتها في أوكرانيا".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، اختطاف طائرة أوكرانية مخصصة لإجلاء مواطنين بلادها من أفغانستان.

وقال نائب وزير الخارجية الأوكراني يفغيني ينين، "يوم الأحد الماضي، تم اختطاف طائرتنا من قبل أشخاص مجهولين، سُرقت طائرتنا بالفعل، وتوجهت إلى إيران من قبل مجهولين، وعلى متنها مجموعة من الركاب".

وأضاف ينين: "أما محاولاتنا الثلاث التالية لإجلاء مواطنينا فلم تنجح أيضا، لأن ركابنا لم يتمكنوا من الوصول إلى المطار".

وأوضح ينين أن "السلك الدبلوماسي الأوكراني بأكمله، برئاسة وزير الخارجية، دميتري كوليبا، عمل خلال الأسبوع الماضي لحل مشكلة الطائرة".

ويجري إجلاء المواطنين الأجانب، والأفغان العاملين مع منظمات أجنبية، عبر المطار الوحيد في كابل، الذي يخضع لسيطرة الولايات المتحدة وحلف الناتو، وفقا لـ"تاس".

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