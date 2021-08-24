لندن تعتبر أنه من غير المرجح أن تمدد واشنطن مهلة عمليات الإجلاء من كابول

2021/08/24 | 11:37 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت الحكومة البريطانية الثلاثاء انه “من غير المرجح” ان ترجىء الولايات المتحدة انسحابها من أفغانستان الى ما بعد الموعد المرتقب في 31 آب/اغسطس لافساح المجال أمام استمرار عمليات الإجلاء، وذلك قبل قمة افتراضية لمجموعة السبع مخصصة للازمة في هذا البلد.… Readmore

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