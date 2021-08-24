اجراءات جديدة للسيطرة على كورونا في العراق

2021/08/24 | 11:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن قرب فتح مختبرات جديدة خاصة بكورونا في بغداد والمحافظات ضمن الاجراءات للسيطرة على الوباء.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر إن “الوزارة مستمرة في افتتاح الردهات الجديدة وتوسيع القدرات المؤسساتية والسعات السريرية، لاسيما أسرة العناية المركزة والعناية التنفسية للحالات الحرجة والعمل على افتتاح مستشفيات او مؤسسات صحية جديدة وتقويم ما موجود منها لاستقبال مرضى كورونا”.وأضاف أن “الاصابات مستمرة بالتسجيل بشكل يومي بسبب ضعف الالتزام بالاجراءات الوقائية”، لافتا الى انه “تم افتتاح مركز الصحة العامة لتحديد السلالات الجينية المتحورة لدلتا وغيرها، بالاضافة الى أن هناك مختبرات أخرى ستفتح أيضا في بغداد والمحافظات للكشف عن السلالات المتحورة او التي قد تتحور مستقبلا ضمن الاجراءات الجديدة للسيطرة على الوباء”.

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