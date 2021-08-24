العراق: القبض على متهمة اعترفت بتزوير سند عقاري قيمته مليار دينار

2021/08/24 | 11:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وكالة شؤون الشرطة، الثلاثاء، القبض على متهمة بتزوير سند عقاري بقيمة مليار دينار، وشخص آخر قام بسرقة 72 مليون دينار في بغداد.

وذكر إعلام الوكالة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، اليوم (24 آب 2021)، أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد- مكتب إجرام الكاظمية، تمكنت من القاء القبض على متهمة لقيامها بتزوير سند عقاري بقيمة مليار دينار ضمن منطقة الكاظمية، حيث تم تدوين أقوالها بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفها وفق أحكام المادة 289 من قانون العقوبات وتقديمها إلى القضاء لتنال جزاءها العادل".

في شأن منفصل، أضاف البيان، أن "مفارز مكتب مكافحة اجرام النهروان القت القبض على متهم قام بسرقة مبلغ مالي قدره (72) مليون دينار عراقي من إحدى الشقق السكنية في مجمع بسماية"، مبينا أنه "وبعد التحري وجمع المعلومات تم نصب كمين محكم والقبض على المتهم الذي اعترف صراحة بقيامه بسرقة المبلغ المذكور أعلاه بعد إجراء التحقيق معه".

وأشار الى أنه تم "تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".

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