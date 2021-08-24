الدفاع التركية: تدمير 28 هدفا لإرهابيي “العمال” شمالي العراق

2021/08/24 | 11:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، تدمير 28 هدفاً لعناصر حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.وتزامن إعلان الدفاع التركية مع تعرض قرى حدودية في قضاء بنجوين بمحافظة السليمانية في اقليم كردستان، صباح اليوم الثلاثاء الى قصف عنيف خلف اضراراً مادية.

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