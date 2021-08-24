نجلة عماد تفتح مشاركة العراق في البارالمبية لتنس الطاولة

2021/08/24 | 11:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طوكيو – واع – عماد الركابي تنطلق اليوم الأربعاء منافسات البعثة العراقية في الدورة البارالمبية التي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو خلال المدة من 24 آب الحالي ولغاية 65 أيلول المقبل بمشاركة اللاعبة نجلة عماد الدايني في منافسات فردي النساء لتنس الطاولة حيث تبدأ مشوارها بالبطولة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً ضمن مباريات الجولة الأولى.خصم لا يستهان به.وتخوض الدايني المباراة الثالثة ضمن المجموعة (C) في منافسات الفئة (6) في صالة المتروبولتان حيث تواجه على الطاولة (4) اللاعبة إليفا مالك التي تشارك تحت علم اللجنة البارالمبية الدولية وهي من اللاعبات ذات التصنيف المتقدم في ترتيب لاعبات تنس الطاولة بالعالم حيث تحتل الترتيب الثالث بمجموع نقاط (1252) فيما يقع تصنيف الدايني في الترتيب (14) بمجموع نقاط (847) لذا يتوقع أن تكون المباراة صعبة على اللاعبة العراقية.وكانت اللاعبة نجلة عماد الدايني قد استعدت الى الدورة البارالمبية خلال المدة السابقة فقد أكدت أنها زُجت بمعسكر تدريبي داخلي في بغداد بتاريخ 7 تموز الماضي استمر لمدة شهر واحد تحت إشراف مدربها نجم كرة الطاولة السابق جمال جلال.وذكرت الدايني أنها تتمتع بمعنويات عالية وهي تدخل معترك المنافسة في محفل عالمي مثل البارالمبياد مضيفة أنها تطمح بأن تحقق مركزاً متقدماً في هذه الدورة يرفع اسم العراق واللجنة البارالمبية الوطنية.وتوقعت الدايني أن تكون المنافسة شديدة في فئتها من قبل العديد من اللاعبات المصنفات من روسيا ومصر وكوريا الجنوبية والنمسا ،إلا أنها مصممة على التنافس بقوة.من جهته قال المدرب جمال جلال إن تأهيل اللاعبة الى الدورة البارالمبية جاء متأخراً الأمر الذي حال دون إجراء استعدادات مبكرة للاعبة نجلة الدايني موضحا أن بطاقة التأهل جاءت مطلع تموز الماضي لذا تم زجها فوراً بمعسكر تدريبي في العاصمة بغداد.وأوضح جلال أن شهراً واحداً لا يكفي للاستعداد الى دورة عالمية مثل البارالمبياد لكن أملنا كبير في اللاعبة كونها من اللاعبات المتميزات مضيفاً أن الأمل قائم بإحراز مركز متقدم تبعاً لظروف المباريات والقرعة وما الى ذلك.سجل حافليذكر أن البطلة نجلة عماد (14 سنة) تمتلك ذراعاً واحدة من أطرافها الأربعة نتيجة انفجار إرهابي ،وهي من مواليد ديالى ولها العديد من الإنجازات الدولية حيث أحرزت المركز الثاني في بطولة آسيا للمتقدمين التي جرت في الصين عام 2019 وخطفت المركز الأول في بطولة تايلند الدولية عام 2019 وحازت على المركز الثالث في بطولة إسبانيا الدولية عام 2020 ونالت المركز الأول في بطولة مصر الدولية عام 2020 فضلا عن العديد من الأوسمة في المسابقات.

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