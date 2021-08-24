عمليات الانبار تكشف تفاصيل عمليتها الأمنية في صحراء المحافظة

2021/08/24 | 11:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – الانبار

كشفت قيادة عمليات الانبار، اليوم الثلاثاء، تفاصيل عمليتها الأمنية في صحراء المحافظة.

وقال قائد العمليات اللواء ناصر الغنام في بيان تلقته ( بغداد اليوم )، ان "عملية عسكرية واسعة نفذتها عمليات الانبار الفرقة الخامسة وباسناد صقور الجو الابطال رجال طيران الجيش لمطادرة فلول داعش بصحراء الحسينيات".

وأضاف انه "تم تدمير عجلة واحدى مضافات داعش بعمق الصحراء والتي كان يفاخر بها داعش بانها مسرح عملياته ولكنها تحولت بجهود رجالنا مسرحا لعمليات رجالنا الابطال ولازالت العملية مستمرة".

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