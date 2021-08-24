تعرف على أسعار صرف الدولار في كردستان

2021/08/24 | 11:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادتنشر (بغداد اليوم)، اليوم الثلاثاء، أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي حسب ما سجلته الصيرفات المحلية في إقليم كردستان.وبلغ سعر الشراء 147500 دينار لكل ورقة فئة 100 دولار، فيما بلغ سعر البيع 148000 دينار لكل ورقة فئة 100 دولار.

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