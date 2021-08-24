2021/08/24 | 11:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي ان : اوضاع الانتخابات المقبلة ..لاتسر ولاتطمئن..محذرا من تفجر الاوضاع.وقال في تغريدة انه : سبق وان اكدنا ان الانتصار العسكري الذي تحقق على الارهاب لايعني انتهاء الحرب ويجب ان يقترن بنصر سياسي فمولداته وعوامله وحواضنه ماتزال موجودة تمهد لها المحاصصة والاقصاء والتهميش .واوضح : نحن مقبلون على انتخابات باوضاع لاتسر ولاتطمئن ..ونحذر من تفجر الاوضاع مالم يتم تدارك هذه القضايا ومعالجتها./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي : اوضاع الانتخابات المقبلة ..لاتسر ولاتطمئن) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي : اوضاع الانتخابات المقبلة ..لاتسر ولاتطمئن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).