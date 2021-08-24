رئيس منظمة الطيران الإيرانية ينفي صحة الأنباء التي تحدثت عن توجه طائرة مختطفة إلى إيران

2021/08/24 | 11:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/نفى رئيس منظمة الطيران الإيرانية صحة الأنباء التي تحدثت عن اختطاف طائرة أوكرانية من قبل مجهولين في مطار كابل بأفغانستان والتوجه بها إلى إيران.وقال المسؤول الإيراني إن "الطائرة الأوكرانية زودت بالوقود في مطار مشهد وواصلت طريقها إلى كييف، مؤكدا أن الطائرة أقلعت من مطار مشهد مساء أمس بعد أن تم تزويدها بالوقود ووصلت إلى أوكرانيا".وكان نائب وزير الخارجية الأوكراني يفغيني ينين فد كشف ، اليوم، عن إن طائرة أوكرانية كان من المفترض أن تنقل أوكرانيين من أفغانستان، اختطفت الأسبوع الماضي من قبل مجهولين.وأوضح بحسب " سبوتنيك,استولى أشخاص مجهولون على طائرتنا يوم الأحد الماضي.ويوم الثلاثاء، بالفعل سُرقت منا طائرة، وتوجهت إلى إيران وعلى متنها مجموعة غير معروفة بدلاً من إجلاء الأوكرانيين".وأضاف نائب وزير الخارجية الأوكراني: "أما محاولاتنا الثلاث التالية لإجلاء مواطنينا لم تنجح أيضًا، لأن ركابنا لم يتمكنوا من الوصول إلى المطار".وأشار ينين إلى أن السلك الدبلوماسي بأكمله، برئاسة وزير الخارجية دميتري كوليبا، عمل خلال الأسبوع الماضي لحل مشكلة الطائرة"./انتهى2

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