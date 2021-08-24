بالصور.. تدمير عجلة ومضافة لداعش في الانبار

2021/08/24 | 11:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن قائد عمليات الأنبار الفريق الركن ناصر الغنام، اليوم الثلاثاء، تدمير عجلة ومضافة لداعش في محافظة الانبار.

وقال الغنام في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الفرقة الخامسة في عمليات الانبار نفذت عملية عسكرية واسعة باسناد طيران الجيش في صحراء الحسينيات بمحافظة الانبار".

واضاف البيان، انه "تم تدمير عجلة تابعة لعصابات داعش الارهابية واحدى مضافته ولازالت العملية مستمرة".

الصور ادناه:

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