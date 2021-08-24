رئيس الجمهورية برهم صالح خلال استقباله رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية زياد خلف يؤكد على دعم القطاع المصرفي الخاص

2021/08/24 | 11:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، دعمه للقطاع المصرفي الخاص وذلك خلال استقباله رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي الدكتور زياد خلف.

وقال المصرف في بيان صحفي، تلقته "الاقتصاد نيوز"، "استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح في قصر السلام يوم امس الاثنين، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي الدكتور زياد خلف عبد مثمنا جهوده المستمرة في تحقيق مستويات متقدمة من العمل المصرفي ومواكبة كل التطورات العالمية في التكنولوجيا المصرفية".

ووفقا للبيان، قام الدكتور خلف باطلاع رئيس الجمهورية على طبيعة الاعمال والنشاطات والتكنولوجيا المالية التي وصل اليها المصرف والنمو الكبير في البنى التحتية والرؤية الاستراتيجية للمصرف والتي من شأنها المساهمة في زيادة مشاركة المصارف الاهلية في إعادة اعمار العراق وتفعيل الشراكات الاستراتيجية مع القطاعات الاقتصادية بشكل عام.

وفي ختام اللقاء اكد رئيس الجمهورية، على دعمه للقطاع المصرفي الخاص بشكل عام، وحرصه على تحقيق تقدما ملموسا في واقع الاقتصاد العراقي ودعمه لمواكبة التطورات المالية العربية والعالمية للنهوض بمستقبل افضل والعمل على تفعيل مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.

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