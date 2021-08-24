2021/08/24 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هاله_ابوليل في معبد بوذي في ماليزيا يلاصقه مسجد للمسلمين دخلت كهيئة سائحة تتدلى من عنقها كاميرا وتغطي عيناها نظارة شمسية , كانت ساحة المسجد المفروش بالسّجاد الفاخر فارغة إلا من بعض الجالسين في الزوايا والأركان وعندما بدأت التصوير, كان الفلاش يضيء ويعطي ضوءا مبهرا عكر مزاج أحد الرجال الذي كان معتكفا في غرفة صغيرة جدا لا تتسع لسوى شخص واحد- كان يقف بها بوذي يصلي لوحده في خلوة وعزلة انفرادية.خر ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وتدور الحياة - هاله ابوليل) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وتدور الحياة - هاله ابوليل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).