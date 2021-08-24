إجراءات جديدة من الصحة لتحديد السلالات الجينية المتحورة

2021/08/24 | 11:55 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في بغداد والمحافظات (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة، قرب فتح مختبرات جديدة خاصة بكورونا في بغداد والمحافظات.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "الوزارة مستمرة في افتتاح الردهات الجديدة وتوسيع القدرات المؤسساتية والسعات السريرية، لا سيما أسرّة العناية المركزة والعناية التنفسية للحالات الحرجة والعمل على افتتاح مستشفيات أو مؤسسات صحية جديدة وتقويم ما موجود منها لاستقبال مرضى كورونا".

وأضاف أن "الإصابات مستمرة بالتسجيل بشكل يومي بسبب ضعف الالتزام بالإجراءات الوقائية"، لافتًا إلى أنه "تم افتتاح مركز الصحة العامة لتحديد السلالات الجينية المتحورة لدلتا وغيرها، بالإضافة إلى أن هناك مختبرات أخرى ستفتح أيضًا في بغداد والمحافظات للكشف عن السلالات المتحورة أو التي قد تتحور مستقبلًا".

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