شاهد كيف فاجأ

2021/08/24 | 11:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاجأ الممثل دوين "الصخرة" جونسون مجموعة كانت بحافلة سياحية في لوس أنجلوس، حيث انفعل رواد الحافلة وتهافتوا على التقاط صور ومقاطع فيديو للمثل.

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