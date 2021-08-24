2021/08/24 | 11:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقعت شركة تصنيع وتسويق التمور ملامسة انتاج التمور للموسم الحالي حاجز الـ مليون طن من مختلف اصناف التمور، مؤكدة أن اسعار التسويق تتراوح ما بين 250 الفاً الى مليون دينار.رئيس مجلس ادارة شركة تصنيع وتسويق التمور (قطاع مختلط) رعد البدري قال في حوار صحفي، ان “الانتاج لهذا الموسم يتراوح بين (600 الف) طن …

ظهرت المقالة شركة تصنيع وتسويق التمور: نتوقع بلوغ إنتاج التمور مليون طن هذا العام أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة تصنيع وتسويق التمور: نتوقع بلوغ إنتاج التمور مليون طن هذا العام) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة تصنيع وتسويق التمور: نتوقع بلوغ إنتاج التمور مليون طن هذا العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).