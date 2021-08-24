إيران وأوكرانيا تنفيان اختطاف طائرة مخصصة للإجلاء من أفغانستان

2021/08/24 | 12:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني نفت إيران وأوكرانيا، الثلاثاء، صحة المعلومات التي تحدثت عن اختطاف الطائرة الأوكرانية في كابل بأفغانستان.وقال أوليغ نيكولينكو لوكالة إنترفاكس الأوكرانية: “لا توجد طائرات أوكرانية مختطفة في كابل أو أي […]

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