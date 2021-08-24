الداخلية العراقية توضح تفاصيل جديدة بشأن محال بيع الاسلحة

2021/08/24 | 12:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة بشأن محال بيع الاسلحة.وقال الناطق باسم الوزارة اللواء خالد المحنا ان “هناك تعليمات سابقة بمنع محال بيع الاسلحة”، مشيرا الى ان “موضوع بيع الاسلحة انتهى”.وأضاف المحنا، أن “المحال الموجودة حاليا يقتصر … Readmore

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