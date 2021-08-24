دعوة لمواجهة الشعب بمايحصل في اقتصاد العراق.. عماد عبداللطيف

2021/08/24 | 12:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الى البنك المركزي العراقي .

الى وزارة المالية .

إلى كُلّ من يهمّهُ الأمر.

نحنُ نعيش في العراق الآن مظاهر ما يُعرف في الإقتصاد بـ “التضخم الركودي” Stagflation ..



أي وجود ظاهرتين متناقضتين في الإقتصاد ، هما التضخّم(ارتفاع الأسعار الدائم والمتصاعِد) ..



وركود السوق( تباطؤ الأنشطة الإقتصادية ، وتراجعها ).

هيّا ..



شمرّوا عن سواعدكم ، وأوراقكم “البيضاء” ، و “الخضراء” ..



وعن “نظريّاتكم” المُصابةِ بـ “التوحّد” ، وعن يطولات “منظرّيكم” الأشاوس … وقولوا للعراقيّين (بكلّ صراحة ، وشجاعة) ، عمّا يمكنُ لكم أن تفعلوه بالضبط ، وعمّا ما لا يمكنُ فعلهُ ..



ولماذا لا يمكنُ فعله؟

أتحدّاكم أن تقولوا للعراقيين ، لماذا ليس بوسعكم بناء اقتصادٍ صحيح ، و مُعافى ..



ولماذا (بدلاً عن ذلك) تتحدّثون عن “الإصلاح الإقتصادي” و ” سعر الصرف” ، و “البرنامج التنفيذي” للأوراق متعددة الألوان ، والدين العام ، وكلفة الرواتب الهائلة ، وعجز الموازنة العامة ، والاقتصاد الريعي ، واشتراطات المنظمات الدولية (وغيرها من الحماقات ، والبذاءات ..



و “الكلاوات” الإقتصاديّة) .

هذا شعبكم يئِنُّ من الفقر والغلاء ، وانعدام الحيلة ، وقلّة فرص الرزق الحلال.

قولوأ له لماذا يحدثُ له كُلّ هذا .

اخبروهم لماذا أسعار العقارات هنا أعلى منها في ايّ بلد في العالم (الغنيّ والمتقدّم) ..



ومن “يغسلُ” بها أموالنا المسروقة ، ومن يجعلُ من “الطماطة والبتيتة” المحليّة (والمُستوردّة) ، حسرةً على العباد .

خلاف ذلك ..



أعتذِروا ..



واستقيلوا ..



وأعتَزِلوا.

بائع “البسطيّة” ، وسائق “السايبا” ، وفقراء “العشوائيّات” ..



وكُلّ “البسطاء” من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصِغَر في القطاع الخاص ، ليسوا من انصار مدرسة شيكاغو في الإقتصاد ، ولا يعرفون شيئاً عن ملتون فريدمان ، ولا عن جون مينارد كينز .

دعوا وزرائكم (ومن هم بدرجتهم) ، و مدرائكم العامين(ومن هم بدرجتهم) ، في دوائركم التنفيذية العليا يواجهون هؤلاء الناس بما يجهلونه ..



هذا إنّ كان هؤلاء ، هم بدورهم ، يعرفون ما يحدث ، ولماذا يحدث ، وكيف يحدث ، ومن أولئك الذين يدفعون ثمن ما يحدث في نهاية المطاف.

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