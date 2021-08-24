تدمير عجلة تحمل مواد دعم لوجستي ووقود لداعش في الأنبار

2021/08/24 | 12:49 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العثور على عجلة نوع بيك اب لعناصر عصابات داعش الإرهابية كانت تحمل مواد دعم لوجستي ووقود لداعش.

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