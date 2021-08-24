عمليات بغداد تعلن القبض على (34) مطلوباً بينهم متهمين بإلارهاب

2021/08/24 | 12:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت قيادة عَمَلِيَّات بَغْدَاد، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على 34 متهماً بينهم، متهمين بإلارهاب وضبط عبوتين ناسفتين واسلحة ومواد متفجرة .

وقال بيان للقيادة تلقته (بغداد اليوم)، ان "القطعات الأمنية في قيادة عمليات بغداد تمكنت من القاء القبض على ثلاثة مطلوبين وفق المادة 4/1 إرهاب، فضلا عن القبض على ارهابي رابع بعد متابعة ميدانية وإسناد من القطعات الماسكة في قاطعي الكرخ والرصافة".

وأضاف، ان "مفرزة من استخبارات اللواء الـ(25) فرقة المشاة السابعة عشر ضبطت عبوتين ناسفتين مع مساطر تفجير و(8) قذائف مدفع نمساوي عيار (155) ملم مخلفات حربية لعصابات داعش الإرهابية جنوبي بغداد، والقبض على متهمين اثنين وفق مواد قانونية مختلفة من قبل الفرقة الأولى شرطة اتحادية وأربعة متهمين من قبل الفرقة الثانية شرطة اتحادية ضمن قاطعي الكرخ والرصافة".

وأشار البيان الى القاء القبض 9 متهمين وفق مواد قانونية مختلفة، إضافة الى القبض على 15 مُتَهَماً وفق مواد قانونية مختلفة، وضبط (12) سلاح مسدس غير مرخص ورمانة يدوية مع بندقية واحدة و(224) أطلاقة عتاد مختلفة، و(279) غم كرستال (44) حبة مخدرة مختلفة الأنواع، و (7) اجهزة للتعاطي".

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