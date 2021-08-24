ضبط عجلة محملة بأسماك غير الصالحة للاستهلاك البشري

2021/08/24 | 12:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ضبط مفارز شرطة محافظة صلاح الدين، عجلة محملة بأسماك غير الصالحة للاستهلاك البشري.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز مديرية شرطة صلاح الدين قسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية، تمكنت من ضبط عجلة حمل نوع افيكو محملة بـ(٣ طن) من السمك التالف، غير صالح للاستهلاك البشري، قادمة من محافظة …

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