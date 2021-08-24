عضو اللجنة المالية يرجح اعتماد سعر 55-60 دولار لتسعيرة برميل النفط في موازنة 2022

2021/08/24 | 12:56 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، اليوم الثلاثاء، ان يتم اعتماد سعر 55-60 دولار لسعر برميل النفط في موازنة العام المقبل، فيما استبعد تشريعها من قبل البرلمان الحالي في حال إجراء الانتخابات بموعدها في تشرين الاول المقبل.وقال كوجر … Readmore

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