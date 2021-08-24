مركز حقوقي:البرلمان فشل في ممارسة دوره الرقابي رغم وجود حكومتين بدورته الحالية

2021/08/24 | 12:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ حدد المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق مهام مرشحي الانتخابات،داعيا اياهم الى الابتعاد عن حملات الخدمات لانها من اختصاص الحكومة وواجباتها.وقال مدير مكتب المركز في بغداد حازم الرديني في بيان ان ,المرشحين يجب ان يعتمدوا البرامج الانتخابية اساسا لحملاتهم،كونها هي من ستقنع الناخبين بالتصويت لهم،داعيا اياهم الى الابتعاد عن حملات الخدمات لانها من اختصاص الحكومة وواجبها ".واضاف ان "المرشحين يقتصر عملهم على ثلاث مهام اساسية بعد فوزهم عضوية مجلس النواب القادم،وهي اختيار حكومة تكون من التكنوقراط بعد ان تم تجربة مرشحي الاحزاب وفشل اغلبهم في ادارة الوزارات،وتشريع القوانين المهمة تمس حياة المواطنين والخدمات المقدمة لهم،وممارسة الدور الرقابي بشكله الحقيقي وبدون مجاملات خاصة ".وبين الرديني ان ,مجلس النواب الحالي فشل في ممارسة دوره الرقابي ولم يستطع استجواب اي وزير رغم وجود حكومتين بدورته الحالية "./انتهى2

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