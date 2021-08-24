2021/08/24 | 12:57 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بـ"عبوة ناسفة" (تعبيرية/ فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت خلية الإعلام الأمني، استهداف رتل ينقل معدات للقوات العراقية في السماوة.

وقال بيان للخلية تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "رتلًا كان ينقل معدات للقوات الأمنية العراقية بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين، تعرّض إلى انفجار عبوة ناسفة في منطقة مسيعيدة التابعة لناحية النجمي بين السماوة والديوانية، ما أدى إلى أضرار بإحدى العجلات، وقد استمر الرتل بالحركة نحو وجهته المقصودة".

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