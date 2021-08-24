بعد حصول لقاح

2021/08/24 | 12:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يوم الاثنين الموافقة الكاملة لاستخدام لقاح "فايزر" ضد فيروس كورونا.وحصل اللقاح على تصريح للاستخدام في حالات الطوارئ في ديسمبر/كانون الأول، ولكن الآن تمت الموافقة عليه للاستخدام بالكامل، ماذا يعني هذا الأمر، وهل يؤدي إلى تشجيع المزيد من الناس لتلقي لقاح فيروس كورونا؟

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