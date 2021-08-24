-أغنية ألارض- نموذج للفن الراقي والمؤثر والمستوحي من الموضوعات الإنسانية. - علي المسعود

2021/08/24 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_المسعود قبل ربع قرن استمعت الى أغنية ( أغنية الارض) للمغني مايكل جاكسون هذه الاغنية هي نموذج للاغنية الراقية ولها معاني ودلالات عميقة ، وقبل قترة قريبة أعدت الأستماع لهذه التحفة الفنية فاكتشفت إنها تستحق الوقوف عندها والكتابة عنها ، في هذه الأغنية التي كتبها المغني الراحل "مايكل جاكسون"بكلمات بسيطة وتحمل معاني رمزية ولحن جميل ، والتي أطلقها في 27 نوفمبرمن عام 1995 ، لا يعالج مايكل جاكسون القضايا البيئية ......





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