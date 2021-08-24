النزاهة في إحصائية القضايا الجزائية لعام 2020: القضايا شملت 63 وزيرا والمئات من أصحاب الدرجات الخاصة

2021/08/24 | 13:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ردت هيئة النزاهة على تصريـح أحد النُّوَّاب المتضمن عدم تمكُّن الهيئة من مُحاسبة الوزراء والمُديرين العامِّين واكتفائها بمحاسبة صغار الموظفين.

وقالت الهيئة في بيان ان عدد المسؤولين الكبار المتهمين في القضايا الجزائية التي حققت فيها العام الماضي شمل 63 وزيراً ومن بدرجته ونحو 450 من المُديرين العامِّين والدرجات الخاصَّة، وأشار الهيئة إلى إحالة 15 وزيراً ومن بدرجتهم إلى الـقضـاء ضافة الى عشرات المديرين العامين وذوي الدرجات الخاصة.

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