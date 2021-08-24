الإعلام الأمني: إسهتداف بعبوة ناسفة لرتل ينقل معدات للقوات الأمنية العراقية في منطقة مسيعيدة

2021/08/24 | 13:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرض رتل كان ينقل معدات للقوات الأمنية العراقية بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين، الى انفجار عبوة ناسفة في منطقة مسيعيدة التابعة لناحية النجمي بين السماوة والديوانية.

وادى الانفجار الى أضرار بإحدى” العجلات ، وقد استمر الرتل بالحركة نحو وجهته المقصودة.

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