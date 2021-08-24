مقاتلات تركية تشن غارات جوية على قرى في بنجوين بالسليمانية

2021/08/24 | 13:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شنت المقاتلات التركية غارات جوية على قرى في بنجوين التابع لمحافظة السليمانية.

وبحسب الإعلام التركي فان المقاتلات نفذت غارات على مواقع حزب العمال الكردستاني بعمق 200 كيلومتر ونفذت بواسطة طائرات إف ستة عشر وأخرى مسيرة ودمرت خلالها مقرات قيادية وملاجئ ومستودعات أسلحة عائدة لحزب العمال، وأشارت مصادر محلية الى ان القصف لم يحدث خسائر بشرية أو اضرار.

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