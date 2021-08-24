الخارجية النيابية: مؤتمر بغداد لدول الجوار سينعكس إيجابياً على اقتصاد وأمن العراق

2021/08/24 | 13:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، اليوم الثلاثاء، أن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة ستشهد نجاحاً بتقريب وجهات النظر بين دول الجوار، فيما بينت أنها سينعكس إيجابيا على اقتصاد وأمن العراق.

وقال عضو اللجنة عامر الفايز إن” العراق يلعب دور الوسيط بتقريب وجهات النظر بين الدول المختلفة في ما بينها”، مبيناً أن “العراق نجح في تقريب وجهات النظر بين السعودية وإيران ،ولا تزال الاتصالات مستمرة بين الطرفين ولعل مبادرة قمة بغداد ستشهد نجاحاً كبيراً “.

وأوضح أن “نجاح قمة بغداد سيستفيد منه العراق والمنطقة اقتصادياً وسياسياً”.

وأضاف أن “تحسين العلاقات بين الدول المتخاصمة سينعكس إيجابياً على سياسة وأمن واقتصاد العراق”، لافتاً الى أن” الاستقرار السياسي هو أساس الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ،وفي هذه الحالة يكون الربح للجميع”.

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