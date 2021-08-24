2021/08/24 | 13:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، القبض على 34 متهماً في بغداد.

وقالت الخلية في بيان لها إن “القطعات الأمنية في قيادة عمليات بغداد تواصل وفقاً لمعلومات دقيقة من الوكالات الاستخبارية وبمتابعة ميدانية من قبل الفريق الركن قائد عمليات بغداد وقادة المقرات المتقدمة في الكرخ والرصافة، وبتنسيق استخباري عالي المستوى مع قسم استخبارات وامن عمليات بغداد لتجفيف منابع الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة وتفعيل مذكرات إلقاء القبض الصادرة من القضاء العراقي، إذ تمكنت الوكالات الاستخبارية في (دائرة أمن بغداد، مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد) من القاء القبض على ثلاثة مطلوبين وفق المادة 4/1 إرهاب”.

واضافت أن “قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت من القاء القبض على ارهابي رابع بعد متابعة ميدانية وإسناد من القطعات الماسكة في قاطعي الكرخ والرصافة”.

وتابعت الخلية أن “مفرزة من استخبارات اللواء الـ(25) فرقة المشاة السابعة عشر تمكنت ايضاً من ضبط عبوتين ناسفتين مع مساطر تفجير و(8) قذائف مدفع نمساوي عيار (155) ملم مخلفات حربية لعصابات داعش الإرهابية جنوبي بغداد، بالإضافة الى القاء القبض على متهمين اثنين وفق مواد قانونية مختلفة من قبل الفرقة الأولى شرطة اتحادية وأربعة متهمين من قبل الفرقة الثانية شرطة اتحادية ضمن قاطعي الكرخ والرصافة”، مشيرة الى أن “القطعات الأمنية في فرقة المشاة الحادية عشر، واصلت تنفيذها لواجبات البحث والتفتيش وتمكنت خلالها من القاء القبض (9) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة”.

وفي السياق ذاته، ذكرت الخلية أن “المفارز المشتركة تمكنت من تنفيذ واجباتها في جانبي الكرخ والرصافة نتج عنها: القاء القبض على (15) مُتَهَماً وفق مواد قانونية مختلفة، وضبط (12) سلاح مسدس غير مرخص ورمانة يدوية مع بندقية واحدة و(224) أطلاقة عتاد مختلفة، و(279) غم كرستال (44) حبة مخدرة مختلفة الأنواع، و (7) اجهزة للتعاطي”.

ولفتت الى أنه “تم تسليم جميع الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة للجهات المختصة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بـ34 متهماً في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطاحة بـ34 متهماً في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).