2021/08/24 | 13:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تضبط حالات هدرٍ للمال العام وأعمالاً وهمية في بلدية الديوانية المركز الخبري الوطني.

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