انفجار يستهدف قاعدة القيارة في نينوى

2021/08/24 | 13:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بمقتل راعي اغنام إثر انفجار عبوة ناسفة في محافظة نينوى.

وقال المصدر لـ NRTعربية، اليوم (24 آب 2021)، إن "عبوة ناسفة انفجرت على راعي اغنام بالقرب من قاعدة القيارة في محافظة نينوى، ما اسفر عن مقتله في الحال".

هذا، ولم يذكر المصدر مزيد من التفاصيل.

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