الكهرباء تصدر توضيحا بشأن تحويل هذه الفئة الى عقود

2021/08/24 | 13:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الكهرباء الثلاثاء، نيتها تحويل قراء المقاييس من الاجور الى العقود، فيما أكدت وجود تخصيصات مالية لهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى العبادي في تصريح للإعلام الرسمي، وتابعه NRTعربية، اليوم (24 آب 2021) إن" الوزارة أرسلت الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتثبيت قراء المقاييس وتنتظر ردها "، موضحا أن" الوزارة وصلتها مناشدات عديدة من قبل أعضاء مجلس النواب وبعض المحافظين لتحويل قراء المقاييس الى القرار رقم 315 أسوة بأقرانهم من الأجور وتحويلهم الى عقود".

ولفت الى أن" الوزارة أبدت تفهمها الكبير، وهي متعاونة باتجاه الموضوع، وارسلت الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن إمكانية تحويلهم من قرار 341 الى قرار 315".

وأوضح أن" وزارة الكهرباء أجابت مرة أخرى أنه من الممكن أن تكون هناك تخصيصات لقراء المقاييس الذين يرومون تحويلهم الى عقود من أموال الجباية، وارسلنا الى الأمانة العامة وننتظر الرد".

وبين أن" قراء المقاييس عددهم قرابة 8 آلاف وهؤلاء تم تعيينهم وفق قرار 341 وهو قرار منفصل عن قرار 315 وبالتالي بعد المخاطبات وبعد الاستفتاء من وجود التخصيصات المالية وإجابة الكهرباء بنعم من الممكن أن توفر التخصيصات"، منوها الى أن "القرار ربما بحاجة الى التصويت وعرضه على مجلس الوزراء ،لأن القرار 341 صادر عن مجلس الوزراء، ولا يمكن تعديله إلا من خلال مجلس الوزراء ".

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