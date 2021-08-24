مسؤول: تصدير بضائع بقيمة 370 مليون دولار إلى العراق عبر منفذ مهران

2021/08/24 | 13:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشاط التجار الإيرانيين والعراقيين في حدود مهران يتم بمراعاة جميع البروتوكولات الصحية.

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