خلال ساعات.. استهداف رابع لرتل للتحالف الدولي على الطريق السريع قرب بابل

2021/08/24 | 13:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

أفاد مصدر امني، يوم الثلاثاء، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً للتحالف الدولي في محافظة بابل.

وقال المصدر، لـ( بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة انفجرت، ظهر اليوم، اثناء عبور رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي على طريق بابل السريع".

يذكر ان ارتال التحالف الدولي قد تعرضت صباح اليوم الثلاثاء لاستهداف بعبوات ناسفة في محافظات ذي قار والديوانية وبابل ، حيث ان الاستهداف لم ينتج عن أي اضرار مادية او بشرية.

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