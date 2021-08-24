مكتب انتخابات البصرة : نسبة تسجيل الناخبين بالمحافظة بلغت 73 بالمائة

2021/08/24 | 13:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اعلن مكتب المفوضية العليا للانتخاب في البصرة ان نسبة التسجيل في المحافظة بلغت حتى ألان 73% .مشيرا الى تحديث بيانات المواليد الجدد الذين يحق لهم التصويت (2001-2002-2003) .وقال مدير المكتب حيدر السيلاوي " للوكالة الوطنية العراقية للإنباء/ نينا / ان عدد المرشحين في المحافظة للانتخابات المقبلة بلغ/ 243 / مرشحا " مبينا ان عدد المراكز الانتخابية في عموم المحافظة بلغ 514 مركز اقتراع.واشار السيلاوي " الى انه تمت المباشرة بتطبيق اجراء عملية المحاكاة التي جرت في المحافظة من قبل قيادة الشرطة بالتنسيق مع مكتبنا .للتأكد من دقة وسرية الاجهزة الالكترونية الانتخابية وإمكانية إرسال النتائج بيسر من المحطات وتسلمها في المكتب الوطني ./ انتهى

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