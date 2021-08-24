العراق يحرز وسامين ذهبيين في اول يوم من منافسات بطولة العالم بالقوة البدنية للشباب

2021/08/24 | 13:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكوت /نينا/ احرز لاعبو منتخب العراق بالقوة البدنية لفئة الشباب وسامين ذهبيين في اول يوم من منافسات بطولة العالم المقامة حاليا في رومانيا.وقال رئيس الاتحاد العراقي للعبة مناضل جاسم الحسن لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ان:" اللاعبين مهتدى طارق وسجاد رخيص حصلا خلال منافسات وزن 53 و 59 كغم ضمن فئة الشباب على وساميين ذهبيين في رفعة السحب "واربعة اوسمة برونزية في رفعة الدبني والبنج "..ويشارك منتخب العراق بالقوة البدنية في بطولة العالم لفئتي الناشئين والشباب الى جانب أكثر من/30/ منتخبا من مختلف دول العالم./إنتهى

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